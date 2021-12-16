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В Кремль привезли главную новогоднюю елку России

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В Кремль привезли главную новогоднюю елку России
Фото: Зыков Кирилл / агентство «Москва»

Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, привезли в Кремль. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как рассказал водитель, перевозивший новогоднюю елку, дорога до Москвы была хорошей. «Елочка чувствует себя очень хорошо. Ехали с остановками, часа полтора-два. Я очень волновался, так как ответственная работа», — поделился он.

Отмечается, что 90-летнее дерево срубили в городском округе Щелково Московской области. Его высота составляет около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах нижних ветвей — около 10 метров.

Выбор главной новогодней ели проводила специальная комиссия, в состав которой входили специалисты управления делами президента РФ, представители лесного хозяйства Московской области, транспорта, деятели культуры и искусства.

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