В Кремле нашли следы «политической элиты» XIV-XV веков

Археологи, возобновившие раскопки на территории московского Кремля, нашли следы «политической элиты» XIV-XV веков. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, передает РИА Новости.

«Некоторые предметы, в том числе крест-энколпион с рельефным изображением Распятия и накладка с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения, выделяются высоким художественным качеством. Эти находки характеризуют своеобразный культурный уклад Москвы XIV-XV веков и присутствие в Кремле в это время знати высокого ранга», — отметили археологи.

В числе найденных предметов также есть коллекция воинского снаряжения — 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, а также монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425). Помимо этого, специалисты обнаружили предметы христианских священных обрядов и обыденно-бытовые вещи: свинцовые пломбы для опечатывания товаров, стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

В Большом Кремлевском сквере археологические раскопки начаты в 2019-м. Институт РАН занимается исследованием «культурных напластований» в самом центре Москвы. Главное достижение нынешнего года — найденные остатки здания Приказов, в которых в XVI-XVII веках заседали органы государственного управления.

В ноябре 2019-го московские археологи отчитались об исторических находках. Были найдены фрагменты глиняного сосуда эпохи неолита, изделие из бивня мамонта и большой клад монет времен Николая II.

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