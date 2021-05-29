В Кремле впервые с начала пандемии провели развод караулов

В Кремле прошла церемония развода караулов Президентского полка. Запись публикует в субботу, 29 мая, Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

На видео показано, как пешие и конные караулы под музыку стоят на Соборной площади. Затем они передвигаются на лошадях и выстраиваются в шеренги под военные марши. В ролике также видно, как синхронно они выполняют элементы.

Поблизости стоят люди, наблюдающие за церемонией под дождем.

Уточняется, что торжественное мероприятие состоялось впервые с начала пандемии коронавируса. РИА Новости пишет, что в 2020-м программа была отменена из-за обострения эпидобстановки.

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