В Латвии обнаружили утерянные витражи из павильона ВДНХ

В Латвии обнаружили девять витражей, около 60 лет назад демонтированных с фасада павильона Латвийской ССР на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте московского рекреационного комплекса.

В пресс-службе отметили, что найти считавшиеся утраченными витражи удалось благодаря исследователю ВДНХ Дмитрию Воробьеву. Проанализировав архивные и библиографические источники, он пришел к выводу, что при перепрофилировании павильона в 1960-е годы витражи не уничтожили, а вывезли в Латвийскую ССР.

В поисках исследователю помогали латвийские специалисты, искусствоведы, работники музеев и родственники мастеров, создавших оригинальные витражи. Выяснилось, что витражи «Рига», «Музей», «Взморье» и «Университет» были вывезены в Ригу. В 1987 году при реставрации русские названия сюжетов заменили латышскими. Сейчас они украшают библиотеку одной из гимназий.

Еще пять витражей были найдены в Даугавпилсском краеведческом и художественном музеях.

Местонахождение остальных витражей пока неизвестно, но в пресс-службе ВДНХ заметили, что найденные витражи и имеющиеся фотоматериалы позволят специалистам воссоздать все 17 витражей максимально приближенно к оригиналам.

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