В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль

В Лефортовском тоннеле в Москве в воскресенье, 1 августа, загорелся автомобиль. Официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщает, что на данный момент движение полностью восстановлено.

Ранее движение было полностью перекрыто по внешней стороне тоннеля. В ведомстве предупреждали, что движение транспорта осуществляется по одной полосе. На фото, опубликованном в сети, видно, как из-под капота джипа вырывается огонь. На данный момент причины инцидента устанавливаются.

«На месте работают оперативные службы. Просим водителей по возможности планировать маршруты в объезд места аварии», — говорится в сообщении.

Ранее маршрутка с пассажирами внутри загорелась на ходу. Во время движения по маршруту в микроавтобусе внезапно вспыхнуло пламя. Водитель заметил огонь и, поняв, что доехать до ближайшей остановки не успеет, принял решение эвакуировать пассажиров на проезжей части.

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