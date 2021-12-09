В МФЦ на юго-востоке Москвы появился мемориал в честь погибших

В МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, где во вторник, 7 декабря, Сергей Глазов открыл стрельбу и убил двух человек, появился мемориал в честь погибших. Об этом в четверг, 9 декабря, пишет РЕН ТВ.

Внутри центра госуслуг поставили фотографии погибших охранника и администратора. Сотрудники и все желающие возложили цветы. Сегодня офис вновь открылся после трагедии и начал работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе столичных МФЦ.

Ранее Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг. Его жертвами стали двое человек. Еще четверо, среди которых десятилетняя девочка, были ранены. В сумке стрелка обнаружили патроны, газовые баллончики и батареи, соединенные проводами.