В Mercedes в центре Москвы обнаружили тело мужчины

Тело мужчины обнаружили в автомобиле Mercedes в центре столицы. Об этом во вторник, 19 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, машина с трупом была припаркована в Серебряном переулке. Тело нашли в понедельник, 18 января. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили.

Как отмечается, личность умершего уже установлена, им оказался житель столицы 1952 года рождения. По предварительной версии, мужчина мог скончаться из-за остановки сердца.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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