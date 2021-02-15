В мэрии Москвы назвали сроки расчистки города от снега

Москву полностью расчистят от снега только через четыре дня. Такие сроки в эфире «Россия-24» назвал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

По словам чиновника, после рекордного снегопада из столицы уже вывезли десять миллионов кубометров снега. «Наша задача сейчас — в ближайшие четыре дня завершить полностью очистку снега по всей территории города», — подчеркнул заммэра.

Бирюков отметил, что в настоящее время мобилизованы все коммунальные службы города — столицу в круглосуточном режиме убирают порядка 15 тысяч единиц спецтехники. Особое внимание, как добавил чиновник, уделяют центру города, так как вывезенный из маленьких дворов снег некуда складывать.

Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Выпало свыше 65 процентов месячной нормы осадков. В субботу 13 февраля высота снежного покрова составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень нынешней зимы. До этого рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда высота снежного покрова составила 60 сантиметров.

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