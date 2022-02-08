В мэрии обосновали строительство важнейшей транспортной магистрали Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин обосновал необходимость строительства важнейшей транспортной магистрали столицы. Обо всех выгодах, которые подарит автомобилистам Московский скоростной диаметр, рассказала «Мослента».

Новая автомагистраль будет полностью открыта к концу 2023 года. Ей сможет постоянно пользоваться порядка 15 процентов россиян. МСД станет единственной скоростной дорогой, по которой Москву можно будет проехать насквозь. Так как проект реализуется за счет средств столичного бюджета, проезд по новой трассе на всем ее протяжении будет бесплатным.

Воспользовавшись МСД, можно будет проехать через всю столицу, минуя центр. Светофоры на трассе не предусмотрены, поэтому время пути составит примерно 40 минут. В час пик можно будет сэкономить до 85 минут при поездках из одного конца города в другой. В пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово автомобилисты проведут на 20-25 минут меньше.

МСД свяжет крупнейшие вылетные магистрали — Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе, Липецкую и Люблинскую улицы. В районе станций МЦД-2 и МЦК «Новохохловская» Московский скоростной диаметр будет связан с Третьим транспортным кольцом.

Новая магистраль позволит снизить нагрузку на центральные улицы города, ТТК и МКАД на 20 процентов, а также будет способствовать улучшению экологическое обстановки в столице. По подсчетам специалистов, МСД позволит снизить содержание в воздухе диоксида азота на 15 процентов, а оксида углерода — на 20 процентов.

Ранее мэр Москвы рассказал об открытии новых станций метро в ближайшие годы.