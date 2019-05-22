В метро рассказали об особенностях эвакуации людей из застрявших поездов

В столичном метро рассказали об особенностях эвакуации пассажиров из застрявших в тоннеле поездов, передает РИАМО.

По словам представителя пресс-службы подземки, людей выводили организованно, паники не было. «В момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», - сообщили в пресс-службе и подчеркнули, что особенности неисправности и рельефа перегона не позволили обеспечить вывоз оставшихся трех составов на станцию. В этом случае был выбран сценарий, максимально безопасный для пассажиров.

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». В остановившихся составах находились более тысячи человек. Сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.