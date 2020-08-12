В московский суд вместо Ефремова привезли фуру

В Пресненский суд Москвы вместо актера Михаила Ефремова привезли фуру. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Ефремов не прибыл в суд, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП с его участием. Сообщается, что сегодня в том месте, где обычно останавливался автомобиль ФСИН с актером, припарковали фуру.

Заседание суда должно было состояться накануне, 11 августа, однако Ефремову стало плохо в машине судебных приставов по пути в суд. Из здания столичного суда он попал в Боткинскую больницу, в результате этого заседание было перенесено на 12 августа.

В среду, 12 августа, в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что было принято решение перенести рассмотрение дела на 18 августа.

Вечером 8 июня актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре столицы. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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