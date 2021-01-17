В московских аэропортах задержали десятки рейсов

Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за погодных условий, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов, четыре отменили. В Домодедово задержаны 16 рейсов, один отменен. В Шереметьево задержаны 11 рейсов, четыре отменили.

По данным «Интерфакса», столичные аэропорты аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения погоды пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

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