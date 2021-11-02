В московских аэропортах задержали и отменили более 100 рейсов из-за тумана

Более 100 рейсов задержано или отменено в трех московских аэропортах на фоне густого тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Раписание».

По состоянию на утро вторника, 2 ноября, во Внуково задержаны 20 рейсов и еще пять отменены, в Домодедово — задержали 29 рейсов и еще 15 отменили, а в Шереметьево — 35 задержаны и 15 отменены. По информации РИА Новости на вечер понедельника, 1 ноября, в пресс-службах аэропортов сообщали, что городские воздушные гавани будут работать в штатном режиме даже в условиях тумана. Несмотря на это, сервис «Яндекс.Расписание» фиксировал задержки и отмены рейсов уже вечером того же дня.

Ранее «Мослента» опубликовала подборку атмосферных и мистических снимков, сделанных в самую туманную ночь осени.