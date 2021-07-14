В московских домах поселились «полчища тараканов»

Жительница московского района Ясенево пожаловалась на «полчища тараканов», появившихся неделю назад в ее доме на улице Ясногорской. Соответствующий пост опубликован в группе «Соседи. Ясенево» в Facebook.

«Шастают в огромном количестве у лифтов, в общих коридорах, начали заползать в квартиру. Пока ничего не помогает», — написала пользовательница соцсети.

В ответ подписчики сообщили: справиться с нашествием насекомых помогает только дезинсекция, но бывает, что и она не помогает. «Вызывали дезинсекцию — без эффекта. Тараканы периодически прям набегают, похоже, что где-то их потравили, и побежали», «Дезинфекция нужна — подъезда, подвала и квартир, поможет только все в комплексе», «Несколько лет назад были полчища тараканов. Травили в подвале и подъезде два раза в месяц — не помогало. Перепробовала все, что можно от тараканов — не помогало», — писали участники сообщества.

Подписчики сошлись в одном: спасение жилья от насекомых — дело рук владельцев квартиры в первую очередь, а уже потом городских служб. «На полу подъезда был ковер из тараканов. Я тогда обмазала гелем и мелками все входы в квартиру: двери входную и сантехнического шкафа по двум периметрам, ввод воды, вытяжные отверстия. Раскидала ловушки в сантехшкафу и на кухне в районе вытяжки. Мусоропровод обвела мелками и гелем, чтоб их него к нам на этаж не лезли. И дверь от лифта в холл тоже обвела гелем и мелками. Помогло», — посоветовала одна из подписчиц группы.

В конце июня москвичи сообщили о появлении в столице «жутких переносчиков заразы» — испанских рыжих слизней. Автор поста в Facebook призвал не трогать этих насекомых.

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