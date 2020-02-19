В московских дворах возьмутся за машины

В московских дворах возьмутся за движение машин — соответствующие рекомендации разрабатывает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Решение было принято в связи с большим количеством ДТП возле жилых домов: только за 2019 год произошло около 130 аварий. Причем большинство из них — наезды автомобилей.

«К сожалению, сейчас ситуация во дворах такая, что, выходя из подъезда, мы сразу попадаем на парковку. Это и является ключевой причиной ДТП», — рассказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

В качестве примера эксперт привел аварии с детьми, которые зачастую происходят по одинаковому сценарию: родители на секунду отвлеклись от ребенка, а он в это время выбежал под колеса проезжающей мимо машины. Если водитель ехал быстро, то для ребенка это гибель, подчеркнул Шумский.

Сейчас специалисты разрабатывают рекомендации с учетом типологии дворов. Предлагаются две концепции: двор без машин и придомовая дорога в виде извивающихся поворотов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!