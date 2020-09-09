В московских канализационных люках прогремели взрывы

В канализационных люках на Большой Спасской улице прогремели взрывы. Об этом в среду, 9 сентября, в своем Facebook написала жительница Москвы Светлана Бобылева.

По словам горожанки, инцидент произошел около двух недель назад. Из-за взрыва под землей крышка люка отлетела на лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля.

«Приезжали газовые службы, огородили колодец, объявили его взрывоопасным и пообещали измерять концентрацию газа чаще», — рассказала Бобылева. При этом утечку газа никто искать не стал, пожаловалась женщина.

Во вторник, 8 сентября, на этом же месте снова «раздался сильный хлопок и была вспышка огня», из-за чего была повреждена дорога. На место вызвали спасателей, очевидцы происшествия снова позвонили в газовую службу. «Они посмотрели и уехали, сказав, что это проблема МОЭК», — пояснила Бобылева.

По ее словам, мимо опасного участка продолжают ходить люди и все так же припаркованы машины.

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