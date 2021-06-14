В московских парках появились виноградные улитки

В парках и лесах Москвы появились крупные полосатые виноградные улитки. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Отмечается, что в основном улитки ползают по стволам деревьев и кустам. Однако в дождь они могут выползать на асфальтированные дорожки. «Поэтому в такие дни нужно ходить аккуратно, чтобы их не раздавить», — рассказали москвичам.

В Мосприроде подчеркнули, что виноградные улитки являются частью экосистемы особо охраняемых природных территорий и лесопарков, так как служат пищей мелким млекопитающим. Там добавили, что в самой столице этих моллюсков немного.

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