В московских школах появятся службы примирения

До конца учебного года службы примирения появятся в каждой школе Москвы. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на слова уполномоченного по правам ребенка Ольги Ярославской.

Ярославская рассказала, что во многих учебных заведениях уже работают службы, где учат детей не вступать в конфликты. Она подчеркнула, что такой навык будет полезен человеку всю жизнь.

Отмечается, что в службах примирения ученики старших классов будут наделяться полномочиями разрешать конфликты школьников младшего возраста.

Ранее московские школы и колледжи возглавили рейтинг 100 лучших образовательных организаций WorldSkills Russia.