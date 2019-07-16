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В московских такси начнут продавать чипсы и энергетики

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Фото: М Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В московских такси компании «Ситимобил» начнут продавать еду, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В машинах установят контейнеры с продуктами. Чтобы купить товар, пассажир должен будет ввести номер бокса на сайте ridebar.ru или отсканировать QR-код и оплатить покупку онлайн. Водитель получит уведомление об оплате и выдаст товар.

Поставщиками выступят Mars и PepsiCo. В такси можно будет купить воду, газировку, энергетики, жвачку, снеки, чипсы, шоколад и так далее.

«Яндекс.Такси» и Gett, по словам их представителей, подобных услуг не предоставляют. В «Яндекс.Такси» отметили, что в этом нет необходимости, их пользователи премиальных тарифов могут бесплатно получить питьевую воду, влажные салфетки и губки для обуви, а пассажиры тарифов комфорт и выше имеют право воспользоваться кабелем для зарядки мобильного телефона.

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