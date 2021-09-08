Женщина с поддельным сертификатом о вакцинации «сдала» себя полиции в Москве

В Москве задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса, пишет портал «МВД-медиа».

Сомнения у участкового полиции района Марьино возникли после того, как женщина пришла в районную больницу и спросила, почему не считывается QR-код выданного ей документа. Медики передали информацию о возможной подделке правоохранительным органам.

Выяснилось, что жительница Москвы купила сертификат на одном из сайтов в интернете. Она отдала за него 21 тысячу рублей. Против пойманной нарушительницы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса России, подозреваемая дала обязательство о явке. В полиции напомнили, что приобретение поддельного сертификата о прививке наказывается денежным штрафом до 80 тысяч рублей, годом исправительных работ или ограничением свободы до пяти лет.

Ранее в Рязанском районе столицы нашли и задержали бизнесменов, которые организовали продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Один сертификат о прививке от COVID-19 стоил пять тысяч рублей.

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