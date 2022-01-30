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В московской клинике пациентка умерла во время липосакции
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В одной из московских частных клиник 28-летняя пациентка умерла во время липосакции — косметической операции по удалению жировых отложений хирургическим путем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным канала, девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медицинского центра пытались ее реанимировать, но у женщины наступила клиническая смерть. Ее госпитализировали, однако спасти не смогли.
Ранее студентка московского вуза скончалась в погоне за стройным телом. У нее началось серьезное расстройство пищевого поведения — анорексия.