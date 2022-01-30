В московской клинике пациентка умерла во время липосакции

В одной из московских частных клиник 28-летняя пациентка умерла во время липосакции — косметической операции по удалению жировых отложений хирургическим путем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медицинского центра пытались ее реанимировать, но у женщины наступила клиническая смерть. Ее госпитализировали, однако спасти не смогли.

Ранее студентка московского вуза скончалась в погоне за стройным телом. У нее началось серьезное расстройство пищевого поведения — анорексия.