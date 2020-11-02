В московской квартире нашли тело фэнтези-писательницы

В московской квартире, расположенной на улице Мневники, нашли тело фэнтези-писательницы Киры Измайловой. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает издание Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, 37-летняя женщина перестала отвечать на звонки родственников около недели назад. По этой причине в полицию обратилась сестра писательницы, заявив о пропаже Измайловой.

В отделе полиции она рассказала, что в последний раз разговаривала с сестрой 26 октября.

Правоохранительные органы смогли зайти в квартиру, так как дверь была не заперта. На месте они нашли тело женщины, оно лежало в одной из комнат.

В настоящее время причина смерти неизвестна, Измайлова скончалась несколько дней назад.

Кира Измайлова родилась 17 ноября 1982 года в Москве. Она писала о фантастических приключениях и детективы. Наибольшая известность к ней пришла благодаря книгам «Странники», «Старое платье королевы», сериям «Случаи из практики», «Чудовища из Норвуда», «Принцессы с револьвером» и авантюрному роману «С феями шутки плохи».

15 октября в московском районе Котловка также нашли мертвой художницу Нину Ковинину, ее тело обнаружили в собственной квартире. По словам соседей, пожилая женщина давно не выходила из дома, а также перестала отвечать на звонки. Причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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