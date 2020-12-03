В московской квартире нашли тело сыгравшей в фильме «Сердце матери» актрисы

В квартире на Мосфильмовской улице в Москве нашли тело советской актрисы Нины Акимовой. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

75-летняя артистка скончалась 2 декабря по неизвестным причинам. В настоящее время они выясняются, но полицейским непонятны некоторые обстоятельства. В частности, что на лице Акимовой были гематомы.

Около года назад ее госпитализировали с побоями, также за месяц до смерти Акимова пропадала на несколько дней и не выходила на связь с работниками молодежного театра РАМТ. В нем она работала с 1983 года.

Нина Акимова родилась 10 февраля 1945 года. В ее карьере есть несколько исполненных ролей в фильмах: «Сердце матери», «Метель» и «Дубравка». В РАМТ она играла в таких спектаклях, как «Капитанская дочка», «Сомбреро», «Крестики-нолики» и «Отверженные». В театре рассказали, что до последних дней Акимова исполняла роль миссис Тэтчер в постановке «Приключения Тома Сойера».

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