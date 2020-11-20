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В московской квартире среди презервативов нашли зарезанную школьницу
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В квартире одного из домов Москвы нашли тело зарезанной школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По информации журналистов, девочка жила с отцом, который сейчас в командировке, и бабушкой, находящейся в больнице на лечении от коронавируса.
Как пишет РЕН ТВ, вокруг девочки были разбросаны презервативы. Утверждается, что в квартире была организована вечеринка. Виновников могут отследить по камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде дома.
Полиция начала проверку.
Ранее сообщалось, что в московской квартире нашли тела двоих детей и психически больную мать.
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