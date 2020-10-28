В московской многоэтажке заметили львицу

В одной из квартир московской многоэтажки заметили львицу. Кадр опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На фотографии дикое животное выглядывает из окна. «Москвичи и тут хотят быть круче остальной страны», — говорится в подписи к снимку.

Комментаторы в шутку предположили, что квартира может принадлежать артистам цирка братьям Аскольду и Эдгарду Запашным. Другие отметили, что львицу лучше отправить в саванну.

В марте 2019 года жители одного из домов на западе столицы пожаловались на соседа, который привез в квартиру львицу. По словам хозяина животного, зверя ему подарили в частном охотхозяйстве.

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