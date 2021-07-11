В московском аэропорту пассажир выпустил аварийный трап из-за задержки рейса

В московском аэропорту Шереметьево пассажир открыл аварийный люк самолета и выпустил трап из-за задержки рейса. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что инцидент произошел на борту самолета, планировавшего отправление в Анталью. Рейс задержали, и некоторые пассажиры почувствовали недомогание из-за духоты в салоне — в самолете не работала система кондиционирования.

Один из путешественников не выдержал и открыл аварийный выход. В результате система выпустила надувной трап, а компании пришлось заменить самолет.