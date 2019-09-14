В московском аэропорту пожаловались на мяуканье из стен

Одна из пассажирок столичного аэропорта Внуково потеряла кошку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. Женщина планировала вылететь в немецкий Кельн вместе со своей шотландской вислоухой питомицей. Перед вылетом она зашла в туалет, там животное испугалось и исчезло «в какой-то щели в полу».

Хозяйка безуспешно пыталась отыскать кота, также ей не смогли помочь окружающие, а позднее и полицейские. Согласно одной из версий, животное попало «вглубь коммуникаций». «Работники Внуково рассказывают, что слышали мяуканье, доносящееся из стен. Как поймать животное — пока никто не понимает», — указано в сообщении.

14 июня стало известно, что сотрудникам столичного аэропорта Шереметьево удалось найти собаку, которая потерялась на территории аэродрома. Отмечалось, что дворняжка по кличке Ника сбежала в ходе погрузки на рейс Москва — Рим. Питомца обнаружили только спустя несколько дней.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!