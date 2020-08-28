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В московском автобусе заметили «аквариум»
Кадр: телеграм-канал «Что там в Москве?»
Пассажиры московского автобуса №714 заметили, что между стеклами в дверях транспорта скопилась вода, и теперь это похоже на встроенный аквариум. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».
На кадрах видно, как при движении автобуса вода поочередно стекает то вправо, то влево, таким образом создавая мини-волны. В описании к публикации авторы шутят: «Аквариум в окне, только рыбок не хватает».
Ранее в августе в вагоне на одной из станций Московского метрополитена был замечен мужчина с татуировкой в виде карты метро. «Через 10 лет до спины дойдет», — пошутил опубликовавший снимок пользователь.
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