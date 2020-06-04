В московском бутике заметили блузку с Гитлером

Следственный комитет России начал доследственную проверку московского бутика, в котором продавали женские блузки с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, портрет диктатора обнаружили в шоуруме Naglo, расположенном на улице Александра Солженицына. Следователи возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК («Реабилитация нацизма») после выхода в эфир новостного сюжета программы «ЧП. Прямой эфир» на телеканале НТВ. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Владелец магазина Турал Аллахвердиев обвинил телевидение в искажении этой истории «для хайпа». По его словам, Гитлер был изображен на блузке с зачеркнутыми глазами, что делает портрет карикатурным. «Такая подача его принижает и воспринимается как карикатура», — заявил мужчина.

Также Аллахвердиев отверг обвинения в реабилитации нацизма и заявил, что в магазине понимают, «каким потом и кровью наши предки доставали Победу в Великой Отечественной войне».

«Одежда закупалась в Корее, продавцы этого не заметили и выставили в магазине. На рубашке много исторических фотографий. Как только мы это заметили, сразу убрали», — отметил он.

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