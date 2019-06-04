В «московском Диснейленде» установили самый экстремальный аттракцион

В парке развлечений «Остров мечты», строительство которого завершается в Нагатинской пойме, установили самый экстремальный аттракцион — гигантские качели Храм Огня, которые смогут поднять людей на высоту 20 метров. Об этом сообщает «Москва 24».

Режим работы предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. а при помощи спецэффектов будет имитироваться пламя.

Помимо этого, смонтированы аттракцион «Птеродактили», веревочная башня падения и большая цепочная карусель. В рамках первого этапа монтажа аттракционов, завершившегося в апреле, были установлены «Летная школа», «Падение в измерение икс» и «Башня Гаргамеля».

В «Острове мечты» расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая со скверами и искусственными озерами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это будет крупнейший в мире крытый парк аттракционов. Предполагается, что он станет аналогом «Диснейленда», но с национальным колоритом.

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