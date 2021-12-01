Вчера в 23:20
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В московском дворе на школьника сбросили ведро со стеклом
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
На севере Москвы на школьника из окна сбросили ведро со стеклом, сообщает MK.RU.
По данным источника, инцидент произошел на Вагоноремонтной улице. 11-летний мальчик направлялся в школу, когда вдруг почувствовал удар по голове и упал на землю. Прохожие оказали ребенку помощь. Позже оказалось, что на него упало ведро со стеклом.
Мальчика доставили в травмпункт, где ему диагностировали ушиб мягких тканей. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно.
Ранее школьник попал в больницу после конфликта с одноклассниками в Москве.