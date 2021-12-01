Вчера в 23:20
1 мин.

В московском дворе на школьника сбросили ведро со стеклом

Новости /
В московском дворе на школьника сбросили ведро со стеклом
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На севере Москвы на школьника из окна сбросили ведро со стеклом, сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел на Вагоноремонтной улице. 11-летний мальчик направлялся в школу, когда вдруг почувствовал удар по голове и упал на землю. Прохожие оказали ребенку помощь. Позже оказалось, что на него упало ведро со стеклом.

Мальчика доставили в травмпункт, где ему диагностировали ушиб мягких тканей. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Ранее школьник попал в больницу после конфликта с одноклассниками в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.