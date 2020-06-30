В московском дворе после ремонта появились 26 люков

Во дворе по адресу 9-я Парковая улица, 9А, после ремонтных работ по проведению теплотрассы появились 26 люков на небольшом участке земли. Об этом в Facebook сообщила депутат Мосгордумы Елена Янчук.

«Изысканное техническое решение: на участке в несколько метров удалось уместить 26 люков и семь различных труб вентиляции и управления, часть из которых прямо под окнами первых этажей! Отличная полянка!» — написала она.

Янчук отметила, что в этом квартале также наблюдаются проблемы с водоотведением.

Депутат добавила, что по поводу этих работ направит запрос, не указав, в какое ведомство. «Судя по плакату и остаткам стройгородка — это компания Стройводсервис», — заключила Янчук.

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