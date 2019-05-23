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В московском дворе заметили «семью» автомобилей

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Фото: Pikabu

На развлекательном портале Pikabu появилась фотография из одного из московских дворов. На ней запечатлены два автомобиля одинакового зеленого цвета. Один из них – спортивный кроссовер, а другой малолитражный городской автомобиль.

Автор публикации подписал пост так: «Мама и детеныш». «Даже страшно подумать-кто папа!» — написал в ответ один из пользователей и приложил фотографию зеленого автобуса МАЗ.

В комментариях пользователи уточнили, что цвет Daewoo — заводской, а Porsche либо перекрасили, либо обклеили специальной пленкой. По оценкам пользователей, тюнинг кроссовера обошелся бы в стоимость новой Matiz.

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