В московском дворе заметили измазанные фекалиями качели

На 5-ой Парковой улице в районе Измайлово неизвестные измазали качели фекалиями. Фото с места событий опубликовали в группе «Москва online» во «ВКонтакте».

В сообществе предположили, что хулиганы совершили такой поступок, чтобы никто не смог сесть на качели. «Не знаем, что может быть более мерзким», — добавили в группе.

Комментаторов удивил подобный поступок. «Ужас», «Мерзкие свиньи», — заметили пользователи. Кто-то предложил установить во дворе камеры видеонаблюдения, чтобы поймать хулиганов, если они снова решат совершить подобное.

Юзеры выдвинули несколько версий о том, кто мог испортить качели: кто-то предположил, что это были либо бомжи, либо тиктокеры с новым челленджем. Однако большинство сошлось во мнении, что качели могли испачкать местные жители, которым надоел шум из-за сидящих под окнами компаний. «Но теперь и детям не покачаться даже. И кто убирать-то будет?» — возмутился один из подписчиков.

Ранее москвич обнаружил, что его пожилая соседка отвела целую комнату в квартире под фекалии животных. До этого жители дома неоднократно жаловались на зловоние и не могли найти причину запаха.