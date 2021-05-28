В московском фитнес-клубе у посетителя украли 50 тысяч евро

В центре Москвы у посетителя фитнес-клуба украли из шкафчика общей раздевалки 50 тысяч евро. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает РЕН ТВ.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, инцидент произошел днем ранее на Рогожском Валу. После того как 43-летний посетитель обнаружил пропажу средств, он сразу же обратился в полицию. Отмечается, что место происшествия на камерах видеонаблюдения оказалось не видно.

27 мая в фитнес-клубе в центре Москвы обнаружили тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Точная причина будет определена по результатам судмедэксперты.

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