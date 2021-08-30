В московском фитнес-клубе умер бывший депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы и председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев скончался от остановки сердца в московском фитнес-клубе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчина потерял сознание и умер во время тренировки. Приехавшие врачи реанимации не смогли спасти Ненашева.

Ранее россиянин умер в скоростном поезде «Сапсан» по пути из Санкт-Петербурга в Москву. Добравшись до станции «Колпино», поезд остановился из-за мужчины, которому стало плохо. Пассажир скончался до приезда скорой помощи. Персонал поезда разъяснил, что мужчину пытались реанимировать. Один из очевидцев рассказал, что погибшему стало плохо из-за проблем с сердцем.

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