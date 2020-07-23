В московском интернате обнаружили онлайн-бордель

В интернате для трудных подростков в Москве обнаружили онлайн-бордель, организованный находящимися там воспитанницами. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, 16-летняя Олеся в интернете искала клиентов, интересующихся интимными услугами, и отправляла к ним свою 15-летнюю подругу Юлию (имена изменены). Та соглашалась, боясь угроз со стороны старшей воспитанницы, и приносила ей все полученные деньги.

О случившемся стало известно педагогам учреждения — они заметили странное поведение Юлии и направили ее к психологу, где девочка обо всем рассказала.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что Олеся помещена в центр временной изоляции несовершеннолетних, а с Юлией продолжают работать психологи.

Обе девочки воспитываются в интернате более года после лишения их семей родительских прав.

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