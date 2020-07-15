В московском хостеле устроили смертельную поножовщину

В хостеле на юге Москвы постояльцы устроили смертельную поножовщину. Был убит 31-летний мужчина, сообщает РЕН ТВ в среду, 15 июля.

По данным телеканала, ЧП произошло на 4062-м Проектируемом проезде. Между двумя жильцами хостела произошла ссора, в ходе которой один из них ударил ножом второго. Пострадавший скончался на месте.

Предполагаемым убийцей оказался 31-летний постоялец, в настоящее время он уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в московском кафе на улице Александра Солженицына произошла кровавая драка между посетителями. Гости заведения что-то не поделили, в результате чего началась потасовка. Один из мужчин достал нож и ударил второго в грудь и плечо. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали.

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