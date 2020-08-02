В московском колледже подготовили первую девушку-машиниста

Первая девушка-машинист прошла профессиональную подготовку в московском колледже железнодорожного и городского транспорта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

Ранее эта профессия считалась сугубо мужской. «Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку-машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева, которая в июле получила диплом с отличием», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что девушка окончила художественную школу и первоначально хотела заниматься живописью, она приняла решение учиться на машиниста локомотива. Отмечается, что основной темой рисунков Дорофеевой была железная дорога, а чтобы изображения поездов были более реалистичными, она начала изучать устройство подвижного состава.

«Будучи абитуриентом, я уже знала, как устроен поезд. Родители, конечно, не хотели, чтобы я училась "мужской" профессии, но я стояла на своем и еще ни разу не пожалела о своем выборе», — рассказала девушка. Осенью дипломированный специалист собирается пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения, а с января следующего года Дорофеева перейдет на работу в моторвагонное депо Лобня на Московской железной дороге (МЖД), где станет помощником машиниста.

Ранее стало известно, что с 2021 года в московском метрополитене появятся сотни женщин-машинистов.

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