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В московском метро нашли «беременную» круглый год девушку

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Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»

В сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте» опубликовали фотографию девушки-попрошайки, которая, по словам автора поста, уже год просит денег под видом беременной.

«Удивительная история беременности в московском метро: пассажиры все никак не могут понять, почему эта девушка уже год просит денег, и все никак не родит», — написал пользователь.

В комментариях пользователи соцсети обратили внимание на то, что попрошайками должна заниматься полиция. «А полицейские тоже никак не могут понять?» — спросил Олег Борисов. «В доле. И один — крестный будущий», — ответил ему Александр Салтанов.

Прямой запрет на попрошайничество на территории московского метро содержится в правилах пользования подземкой.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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