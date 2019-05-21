В московском метро обратили внимание на даму с ридикюлем

В столичной подземке заметили женщину с ридикюлем. Соответствующий снимок появился на Pikabu.

На фото запечатлена пассажирка в пышном черном платье со множеством украшений и маленькой дамской сумочкой. Как отметил автор записи, кадр был сделан вечером в субботу, 18 мая. «Когда носишь ридикюль и жемчуг, но перемещаешься все равно под землей», — говорится в подписи к посту.

Пользователь также отметил, что в целом обладательница ридикюля выглядела «роскошно и гармонично», а также «достойно и привлекательно» себя вела. «А подросткам хотелось дать ремня», — подытожил он.

В комментариях к записи также оценили внешний вид запечатленной на снимке женщины. «Леди, она и в метро леди», — заметил один. «Гостья из прошлого», — обозначил другой. «Без кандибобера не узнал!» — попытался пошутить еще один, ссылаясь на героиню известного в сети ролика с женщиной в красном головном уборе.

14 мая пользователь сети разместил снимок необычного пассажира столичной подземки — мужчины в кожаном пальто с меховой отделкой и в фуражке с надписью СССР. На руке пассажира красуются часы, а на пальце надет массивный перстень. Образ дополнен пластиковым пакетом. «Генерал-фельдмаршал всея Руси», — говорилось в подписи к посту.

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