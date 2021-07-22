В московском метро обратили внимание на «уважаемого пассажира»

В московском метро был замечен пассажир в водолазке люксового европейского бренда, имитирующей татуировки церковных куполов. На пассажира обратили внимание в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На водолазке от бренда Vetements, которая стоит 45 тысяч рублей, изображена церковь и Богородица на всю переднюю часть туловища. На руках «набиты» нож, прокалывающий плоть, и обвивающая конечность змея. По бокам нарисованы матрешка и знак ГОСТ СССР. Водолазка выполнена в телесном цвете, что создает впечатление, будто татуировки сделаны на обнаженном теле, а не на одежде.

Москвичи сразу заметили сходство дизайнерского решения с «наколками», которые делают в местах лишения свободы. Один из пользователей назвал молодого человека в водолазке «уважаемым пассажиром». Другие забеспокоились за него: «Рискует пацан, не по масти наряд», «За такую и спросить на улице могут».

Ранее пользователи сети обратили внимание на пассажирку московского метрополитена, которая выбрала для защиты от непогоды необычный аксессуар — полиэтиленовый пакет из магазина косметики. Его женщина надела на голову, в таком виде зашла в метро и спустилась на эскалаторе в подземку.

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