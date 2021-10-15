В московском метро обратили внимание на замену «безобразной» плитки

Россияне обратили внимание на замену «безобразной» плитки на станции московского метро «Водный стадион». Фотографию ремонтных работ опубликовали в группе «Головинский район» в Facebook.

На снимке видно, что со стен станции начали сбивать белый и синий кафель, осталась облицованная часть, на которой указано название станции. «Слава богу, на нашей станции плитка самая безобразная», — подписал один из юзеров.

Другие отметили, что им бы хотелось, чтобы оформление «Водного стадиона» сделали более современным, как у новых станций метро. «Хочется надеяться, что сделают что-то симпатичное, а не просто пластиком залепят», «Вместо плитки будут красивые яркие пластиковые панели», «Наконец-то обратили внимание на нашу станцию», — прокомментировали подписчики сообщества.

15 октября стало известно, что сервис Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал на всех станциях метро в Москве.