В московском метро откроются шесть новых станций

Четыре новые станции Некрасовской линии и две станции Большого кольца столичной подземки начнут работу в пятницу, 27 марта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Бочкарев уточнил, что работы подходят к финальному этапу на втором участке Некрасовской линии метро и двух станциях Большого кольца, а 27 марта они смогут начать обслуживать пассажиров.

По словам заммэра, запуск Некрасовской ветки поможет включить в общую систему скоростного транспорта столицы районы юго-востока Москвы и сделает транспорт более доступным для миллионов москвичей.

Обслуживать пассажиров будут станции «Юго- Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» и интегрированный с ними участок БКЛ от «Авиамоторной» до «Лефортово».

Бочкарев напомнил, что первый участок Некрасовской линии будет закрыт для пассажиров с 20 по 23 марта.

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