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В московском метро открылись четыре новые станции

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Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии четырех новых станций метрополитена. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает агентство «Москва».

Речь идет о Сокольнической линии, там появились станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Общая протяженность нового участка метрополитена составляет около 12 километров. Станции «Филатов луг» и «Прокшино» — наземные, а «Ольховая» и «Коммунарка» построены под землей.

В оформлении станций использовался гранит и мрамор. Пока станция «Коммунарка» — конечная на красной ветке, планируется продление участка далее в ТиНАО.

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