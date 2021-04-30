В московском метро открылся филиал школы Гарри Поттера

На станции московского метро «Деловой центр» открылась выставка по мотивам «Гарри Поттера». Дептранс столицы в своем Telegram-канале назвал ее настоящим филиалом школы «Хогвартс».

«2 мая — всемирный день "Гарри Поттера", и мы покажем вам дорогу в мир волшебников (даже лететь на метле не придется)», — говорится в сообщении ведомства.

Зрителей приглашают посмотреть инсталляцию фотокартин в стиле Поттерианы с машинистами метро, примерившими на себя роль знаменитых волшебников, и актерами Варварой Шмыковой, Дарьей Мельниковой и другими.

Наведя камеру на QR-код рядом с картиной можно увидеть, что герои оживают на экране, как на страницах газеты «Ежедневный пророк». Выставку сопровождает музыка, самостоятельно издаваемая «заколдованным роялем», который играет композиции из фильмов о мальчике-волшебнике.

На станции появилась и фотозона в стиле Гарри Поттера. Посетителям пообещали призы при переходах по QR-кодам рядом с картинами.

Выставка продлится до середины мая. «Ждем абсолютно всех, даже если вы немножко магл!» — указали в Дептрансе.

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