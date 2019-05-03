В московском метро отыскали лыжи и пароварку

С начала апреля пассажиры забыли в московском метро более 770 различных предметов. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичной подземки.

«Среди необычных находок — пароварка, электрический обогреватель, лыжи, металлоискатель и надувной матрас-кровать», — уточнили в пресс-службе.

Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах и на станциях чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки. Также среди забытых вещей оказались самокаты, велосипеды, детские игрушки, ювелирные украшения, штативы для фототехники и видеомагнитофон.

Как пояснили в метрополитене, все оставленные вещи отправляют на склад на станции «Котельники», где они хранятся в течение шести месяцев. Всего с начала года туда было передано более 3,3 тысячи предметов, при этом порядка 850 из них уже вернули владельцам.

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