В московском метро пассажир упал на пути

На станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро пассажир упал на пути. Инцидент произошел утром 25 декабря, сообщается на странице «Метро Москвы» в Twitter.

В связи с произошедшим движение поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» было приостановлено, а в обратном направлении осуществлялось с увеличенными интервалами. В настоящее время график движения восстановлен.

По данным «Интерфакса», пассажир упал под уже прибывший поезд. В настоящее время о его состоянии ничего не известно.

22 декабря на Калининско-Солнцевской ветке московского метро пьяный мужчина упал под поезд. На кадрах, размещенных в сети, можно увидеть остановившийся поезд, перед которым на рельсах лежит человек.

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