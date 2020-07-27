В московском метро полицейский помог мужчине завязать галстук

Полицейский в московском метро помог одному из пассажиров завязать галстук. Видеозапись с места опубликовал телеканал «Москва 24».

Одетый в деловой костюм мужчина на видео испытывал трудности с завязыванием галстука. После неудачных попыток к нему подошел сотрудник полиции и быстро завязал узел на галстуке.

На кадрах видно, как пассажир скромно улыбается и говорит полицейскому «Спасибо».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!