В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

На станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена появились указатели на узбекском и таджикском языках. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

В источнике выложили фото, на котором видно, что на двери станции появилась навигация на двух иностранных языках. Одна из надписей сделана на кириллице, другая — на латинице.

Один из комментаторов под постом предположил, что это сделано для удобства приезжих, которые едут на автобусе от «Лесопарковой» до миграционного центра. Некоторые негативно отнеслись к нововведению и высказали позицию, что таджикам и узбекам не нужны отдельные надписи в метро. «Мигранты в России занимаются работой, на которую никто в стране не претендует, что в этом плохого?» — возразил один из юзеров.

Ранее московские власти заявили о нехватке трудовых мигрантов. В мэрии сообщили, что городу нужны около 200 тысяч иностранцев и выразили надежду, что ограничения на въезд в страну будут смягчаться.

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